Членство України в НАТО й мирні перемовини: у МЗС Туреччини зробили заяви на зустрічі з Лавровим

Після виступу на саміті "Підтримай Україну" в роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого, президент Туреччини зустрівся з міністром закордонних справ Росії. Ердоган знову пропонує прийняти в себе мирні перемовини.

За результатами зустрічі з Лавровим у президентському палаці Анкари низку заяв зробив Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини. Про це пише Daily Sabah, передає 24 Канал.

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Анкара прагне миру

Влада Туреччини підтримує ініціативу США щодо "припинення конфлікту" та вважає, що в переговорах повинні брати участь і Росія, і Україна.

За словами турецького міністра, його країна, яка приймала перемовини між Україною та Росією на початку війни, готова знову зробити "будь-який крок, що допоможе встановити мир", зокрема, докладатиме зусиль для безпеки судноплавства в Чорному морі.

Туреччина завжди готова взяти на себе будь-яку полегшувальну або прискорювальну роль... Наша мета – якнайшвидше закінчити цю руйнівну війну й загоїти рани в регіоні,

– сказав Фідан.

Про що говорили з Лавровим

Лавров, зі свого боку, наголошував на невступі України до Альянсу як одній з умов миру. На це Фідан відповів – Київ вимагає вступу в НАТО не просто заради членства, а насамперед для гарантування своєї національної безпеки.

Окрім того, російський міністр буцімто поінформував колегу про результати переговорів в Ер-Ріяді минулого тижня. Також представники відомств обговорили ситуацію в Сирії та Газі.

Daily Sabah пише, що Туреччина прагне підтримувати добрі відносини зі своїми "чорноморськими сусідами", а Ердоган позиціює себе як "ключовий посередник і можливий миротворець".

Нагадаємо, президент Туреччини заявив про "непохитну підтримку українського народу". Він вважає, що досягнення миру – спільна відповідальність країн.