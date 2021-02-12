Десятки постраждалих: Туреччину сколихнув потужний смерч – відео

Увечері у четвер, 11 лютого, у турецькому Ізмірі вирувала негода. Спершу провінція потерпала від сильного вітру, згодом почався смерч. Наразі відомо про 16 постраждалих.
Джерело:Твітер Селіма Кьошгера
Найсильніших руйнувань зазнав район Чешме-Алачати. Там негода пошкодила десятки автомобілів. У порту затонули декілька човнів.
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Деталі
- Губернатор провінції Явуз Селім Кьошгер розповів, що наразі всі постраждалі перебувають під наглядом медиків. Інформації про загиблих, на щастя, немає.
- Значних збитків негода завдала місцевому порту. Там вітер перекинув контейнери та крани. Внаслідок падіння одного з кранів постраждали 9 людей.
- На місце події прибули рятувальники та місцева влада.
- Політик Месут Ергін розповів, що внаслідок шторму також постраждали "багато будинків та будівлі підприємств Айвалика". Однак наразі місцева влада робить усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію.
- Також внаслідок негоди постраждала провінція Чанаккале. Окрім шквальних поривів вітру, регіон потерпав від граду. Вітер позривав з будинків дахи. Окрім того, постраждали десятки автомобілів.
Людей просять зберігати спокій та повідомляти про усі руйнування та збитки у відповідні установи.
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