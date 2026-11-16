Збила 51 дрон одним натисканням кнопки: Туреччина випробувала нову зброю

Турецька компанія ASELSAN випробувала електромагнітну систему протидії безпілотникам EJDERHA AD. Під час демонстрації комплекс одночасно знешкодив 51 дрон протягом кількох секунд.

Про це повідомила компанія ASELSAN, передає "Мілітарний".

Як проходили випробування комплексу?

Випробування відбувалися у два етапи. Спочатку систему EJDERHA перевірили проти двох безпілотників із дротовим керуванням. Обидві цілі вдалося знешкодити на відстані близько 1 тисячі метрів.

На другому етапі випробували можливості комплексу протидіяти масованій атаці. У повітря одночасно підняли 51 безпілотник, які система вивела з ладу протягом кількох секунд.

Дивіться відео роботи EJDERHA

Кількість дронів обрали невипадково: так компанія відзначила 51-шу річницю з дня заснування.

Принцип дії електромагнітної зброї

EJDERHA AD використовує технологію потужного електромагнітного випромінювання (High-Power Electromagnetic, HPEM). Вона генерує електромагнітні хвилі, які впливають на електронні компоненти безпілотників.

Залежно від параметрів випромінювання система може порушувати роботу електроніки, спричиняти її перезавантаження, тимчасово виводити з ладу або пошкоджувати компоненти дрона.

Для виявлення повітряних загроз EJDERHA використовує радіолокаційну станцію, а для супроводження цілей – оптико-електронні датчики. Система може працювати у двох режимах: зі спрямованим вузьким променем або ширшим скануванням простору.

Комплекс є частиною багаторівневої системи протидії безпілотникам ASELSAN та інтегрується в турецьку систему протиповітряної оборони ÇELİKKUBBE (Сталевий купол).

Генеральний директор ASELSAN Ахмет Акйол заявив, що EJDERHA стала першою у світі системою, яка змогла одночасно знешкодити 51 дрон без запуску ракет і використання боєприпасів.

За його словами, комплекс уже перейшов до етапу оперативного розгортання та серійного виробництва.

Комплекс призначений для протидії міні- та мікробезпілотникам, FPV-дронам із дротовим і бездротовим керуванням, а також безпілотникам літакового типу. Схожі системи мікрохвильового ураження роїв наразі тестують і в США. Тим часом для захисту українського неба від ворожих безпілотників також створюють нові рішення: на полі бою успішно випробували перехоплювач AA Lancer 7, здатний розганятися до 400 кілометрів на годину.