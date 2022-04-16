Турецькі евакуаційні кораблі готові взяти на борт гуманітарний вантаж для України

Турецькі кораблі, виділені для евакуації громадян Туреччини та мирних жителів України, готові взяти на борт вантаж гуманітарної допомоги. Країна продовжує підтримувати суверенітет та незалежність української держави.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

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За його словами, турецька сторона від початку повномасштабної війни заявляла, що готова надати всебічне сприяння безпечній евакуації українців, зокрема виділенням кораблів.

Планується, що наші кораблі, вирушаючи у дорогу, візьмуть на борт гуманітарну допомогу,

– зазначив міністр.

Хулусі Акар також наголосив, що Туреччина продовжує патрулювання для гарантування безпеки судноплавства, зокрема через випадки виявлення морських мін.

Нагадаємо, що у Туреччині пообіцяли стежити, щоб російські військові кораблі до кінця війни не потрапляли у Чорне море. Країна контролює протоки Босфор і Дарданелли, які сполучають Чорне з Егейським і Мармуровим морями.

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