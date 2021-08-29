Турецький Крим: Росія придумала нову операцію проти України

Росія має намір вдарити по відносинах України та Туреччини старою ІПСОА "Турецький Крим" у новій обгортці. "Кримська платформа" ще довго буде ікатися російським пропагандистам, які намагаються всіляко дискредитувати цей саміт і його учасників. Далі читайте російською.

И, похоже, они основательно взялись в этом плане за Турцию, присутствие которой на уровне министра иностранных дел стало самым настоящим ударом для Москвы.

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После завершения "Крымской платформы" ряд российских официальных лиц разразились гневными комментариями и даже угрозами в адрес участников саммита. Вот только не совсем было понятно, каким образом Россия намеревалась воплотить свои угрозы в реальность, например, относительно Мевлюта Чавушоглу.

Ведь, попади этот человек в некий санкционный список РФ и у Кремля тут же начались бы проблемы, с которыми ему было бы очень непросто справиться.

А потому, в ход пошли манипуляции российских СМИ

Так, 25 августа ряд российских СМИ федерального значения опубликовали материалы с громким и скандальным заголовком о том, что в Турции назвали настоящего хозяина Крыма. Ссылались российские СМИ на статью издания Turkiye, в которой якобы Крым был назван не украинским и даже не российским, а турецким.

Заранее хочу отметить, что таким нарративом российская пропаганда пользуется уже давно, чтобы внести деструктивный элемент в двусторонние отношения Украины и Турции.

Но, самое интересное то, что если зайти на сайт Turkiye и постараться найти статью содержащую контекст турецкой принадлежности Крыма, то вас постигнет неудача. С другой стороны, издание освещало "Крымскую платформу" и цитировало главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, выражавшего поддержку Украине и заявлявшего о неоспоримости ее территориального суверенитета.

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Выходит, российские СМИ, выдумали и опубликовали?

На самом деле не совсем так. Дело в том, что российские СМИ ссылаются на статью турецкого обозревателя Мерьем Айбике Синан, в которой она размышляла о "Крымской платформе" и рассуждала на тему Крыма в целом, цитируя статью Мустафы Джамилева. Но, важно то, что в этой статье Крым не называется турецким и его принадлежность Украине не оспаривается.

Тем не менее статью стали использовать именно с целью распространения нарратива о видах Турции на Крым и констатации факта, что Москва просто опередила Анкару. Стоит отметить, что манипуляция в российском сегменте зашла не наилучшим образом, оставшись практически незамеченной на фоне событий в Кабуле. Но 28 августа началось масштабное распространение именно российской трактовки материала Мерьем Айбике Синан в социальных сетях сегмента RU.

Очевидно, что в ближайшее время данный нарратив может быть инфильтрирован в украинский сегмент и уже внутри нашего медиапространства будут качать "зраду" о "турецком Крыме", посредством манипулирования вполне таки достойной статьей.

Разумеется, целью такой манипуляции является подрыв доверия к Турции. Но, конечно же, одним таким вбросом данное ИПСО не ограничится. А потому, уверен, не способная политически влиять на Турцию, Россия будет направлять все усилия на создание прецедентов вызывающих недоверие между Анкарой и Киевом.

С этой целью к ИПСО, в ближайшее время, могут быть подключены как пророссийские сила в Украине, так и в Турции, например партия "Ватан" (Родина), курируемая и финансируемая Москвой.

Россия, как это уже стандартно, вновь прибегает к манипуляциям и лжи, в ситуациях, когда оказывается абсолютно бессильной противостоять закономерным историческим процессам, происходящим не на ее пользу.