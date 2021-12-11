Туристи в горах зможуть подати сигнал SOS з телефону

У Міністерстві внутрішніх справ презентували мобільний додаток, який стане корисним для туристів, що потрапили у біду в горах. Він дозволить контролювати пересування самостійних мандрівників.

Що відомо про мобільний додаток для туристів

Операцію з підвищення рівня безпеки та захисту населення у транскордонному регіоні спільно здійснюють Україна та Румунія. Загалом вона складається із 3 етапів.

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Для вдосконалення безпеки туристів розробили систему GPS-моніторингу. Вона передбачає підвищення рівня безпеки в гірському туризмі та вдосконалення управління підрозділами рятувальників, а саме:

моніторинг пересування самостійних туристів та туристичних груп, що подорожують в горах;

відстежування в реальному часі поточного місця перебування пошуково-рятувальних груп та маршрутів їх пересування;

впровадження автоматизованого процесу приймання повідомлень про надзвичайні події від туристів.

Мобільний додаток для ОС Android та iOS називається "Порятунок в горах". Він є дуже важливим, адже в горах є ділянки, де відсутнє мобільне покриття, через що заблукалі туристи не можуть викликати допомогу.

"Порятунок в горах" призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в горах. Додаток дозволяє верифікованим користувачам одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби сигнал SOS з точними координатами місця події,

– мовиться у повідомленні.

Наразі застосунок працює в тестовому режимі та доступний на сайті ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі "реєстрація туристичних груп". Вже невдовзі його можна буде завантажити із Play Market.

У Карпатах загубилися 3 чоловіків

4 грудня на полонині Руна на Закарпатті загубилися 3 чоловіків на снігоходах. Невдовзі 2 з них прийшли до турбази "Девур". Однак третього так і не було. Того ж вечора знайшли його перекинутий снігохід.

До пошуків чоловіка залучили 90 рятувальників та 33 одиниці техніки. 7 грудня зниклого знайшли мертвим.

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