Турки показали знищення російських "Панцирів" безпілотником з українським двигуном: відео

Турецька оборонна компанія Roketsan оприлюднила відео з випробуваннями безпілотника Akinci. У ньому показали, зокрема, як він знищує російську техніку.
Джерело:Roketsan
Компанія-розробник Bayktar повідомила про успішні випробування дрона. Вони відбулися напередодні, 22 квітня.
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Корпорація Roketsan у своєму ролику продемонструвала, як безпілотник діятиме проти ворожої техніки. Для цього обрали російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Анімаційний ролик Roketsan: дивіться відео
Зауважимо, що раніше на російському телебаченні показали відео, в якому безпілотник "Ланцет" знищує безпілотник Bayraktar з емблемою повітряних сил Туреччини.
Що відомо про Akinci
- Akıncı – один з перших проєктів спільного підприємства, створеного "Укрспецекспортом" та Baykar Defence. Двигун для нього виготовили в Україні.
- Вперше його представили під час виставки авіаційної та аерокосмічної техніки в Стамбулі ще у вересні 2019 року.
- 12-метровий безпілотник нового покоління може підніматися на висоту до 12 000 метрів, максимальна тривалість польоту – понад 24 години.