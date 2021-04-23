Турки показали знищення російських "Панцирів" безпілотником з українським двигуном: відео

Турецька оборонна компанія Roketsan оприлюднила відео з випробуваннями безпілотника Akinci. У ньому показали, зокрема, як він знищує російську техніку.

Компанія-розробник Bayktar повідомила про успішні випробування дрона. Вони відбулися напередодні, 22 квітня.

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Корпорація Roketsan у своєму ролику продемонструвала, як безпілотник діятиме проти ворожої техніки. Для цього обрали російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Анімаційний ролик Roketsan: дивіться відео

Зауважимо, що раніше на російському телебаченні показали відео, в якому безпілотник "Ланцет" знищує безпілотник Bayraktar з емблемою повітряних сил Туреччини.

Що відомо про Akinci