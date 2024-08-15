"Немає вільних номерів": єдиний оператор Туркменістану припинив продаж сім-карт

Єдиний мобільний оператор Туркменістану зупинив продаж сім-карток. Отримати їх не можуть ні нові користувачі, які досягли 16-річного віку, ні ті, хто давно користується послугами оператора.

Мовиться про мобільного оператора "Алтин Асир", який працює під торгівельною маркою TMCell. У компанії офіційно не повідомляють, чому перестали видавати сім-карти, однак громадянам говорять, що нібито "немає вільних номерів".

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У Туркменістані неможливо отримати сім-картку

Нині у Туркменістані неможливо отримати сім-картку єдиного мобільного оператора в країні. Так, співробітники компанії відмовляють 16-річним громадянам, які отримали паспорти, в отриманні сім-карт, заявляючи, що буцімто "вільних номерів більше немає". Окрім того, отримати сім-карту не можуть і старі користувачі. Тепер клієнти TMCell можуть лише змінити тариф.

Раніше громадяни Туркменістану подавали офіційні заявки, щоб купити сім-карту. Однак навіть така функція тепер недоступна.

Варто наголосити, що офіційно мобільний оператор Туркменістану не повідомляв, що немає можливості для збільшення кількості нових номерів.

У Туркменістані почали обмежувати продаж сім-карток навесні 2023 року. Вже восени того ж року в офісах компанії "Алтин Асир" почали утворюватися величезні черги, а запис був на 9 місяців вперед.