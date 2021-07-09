Втеча із суду трапилася о 18 годині 8 липня. Наступного дня правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження.

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Просто встав і побіг

До поліції звернувся прокурор Харківщини. Він сказав, що по завершенню суду 47-річний громадянин втік.

Чоловікові це вдалося, бо до приїзду конвою, він був без охорони. Коли йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловік просто вибіг із приміщення.

До цього підозрюваний сам прийшов до суду, бо був під домашнім арештом. У Прокуратурі Харківщини сказали, що почали розслідування цієї події.

Якщо має обиратися запобіжний захід, суддя має повідомити в Конвойну службу. Це потрібно, щоб вони приїхали заздалегідь. Однак тут цього не було, тому затриманий втік,

– сказав речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Яке покарання за це можливе

Наразі на пошуки зловмисника орієнтовані всі наряди поліції та особовий склад підрозділів. Правоохоронці кваліфікують цей випадок як втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. Покарання за відповідною статтею передбачає від 3 до 5 років ув'язнення.

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