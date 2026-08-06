"Знайдіть мужність": у Навроцького закликали Туска ухвалити рішення щодо Зеленського

У червні Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого орла. Тоді український лідер, не дочекавшись, поки указ президента Польщі підпише прем'єр-міністр Дональд Туск, повернув нагороду.

Цим самим Зеленський "врятував" Туска, позбавивши його незручного вибору.

Що вимагають від Туска в адміністрації Навроцького?

Втім, тепер в адміністрації президента Навроцького почали вимагати, аби Дональд Туск усе-таки підписав указ про позбавлення Зеленського нагороди.

Із таким закликом у пості в соцмережі до польського прем'єра звернувся глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький.

Основну частину свого допису він присвятив критиці Туска щодо питання призначення суддів.

Наприкінці публікації Богуцький також згадав ситуацію з орденом Зеленського.

Він заявив, що замість підписання документів про призначення судових асесорів, які, за його словами, традиційно підписував лише президент Польщі, Туск мав підписати постанову про позбавлення Зеленського ордена Білого орла.

Закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого орла,

– йдеться у заяві Богуцького.

Зверніть увагу! Польща є парламентсько-президентською республікою, тому прем'єр-міністр має більше повноважень у питаннях внутрішньої політики, ніж президент. Зокрема, багато рішень глави держави набувають чинності лише після підпису прем'єра – це називається правом контрасигнації.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ініціював позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла. Причиною тому стало рішення президента України присвоїти одному з підрозділів ССО назву "імені Героїв УПА".