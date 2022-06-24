Тут готували олімпійців: росіяни вдарили ракетами по спорткомплексу у Харкові, будівля знищена

Російські окупанти й далі продовжують нещадно обстрілювати Харків. Під час одного з таких обстрілів ракета влучила у спортивний комплекс в центрі міста.

За даними рятувальників, російська ракета влучила в один зі спортивних об’єктів у Київському районі Харкова близько 00:26 24 червня. Цілком ймовірно, що цю ракету випустили з території Росії – Бєлгорода.

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Внаслідок ракетного удару, будівля зазнала значних руйнувань. Там виникла пожежа, яка охопила площу 200 метрів квадратних. До її ліквідації було залучено 5 оперативних відділень ДСНС. О 04:09 вогнеборцям вдалось приборкати вогонь. Попередньо постраждалих немає.

Спорткомплекс майже повністю зруйнований, прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Варто відзначити, що цей спорткомплекс в Харкові використовувався і для підготовки спортсменів для олімпійської збірної України

Наслідки ракетного удару по спорткомплексу в Харкові / Фото Анни Черненко

Обстріли Харківщини 23 червня

Варто відзначити, що за добу з 23 по 24 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж – 18, у тому числі пожеж спричинених обстрілами – 16.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова, а також Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративні та виробничі будівлі, а також екосистеми.

Зранку 23 червня у місті Балаклія в результаті обстрілів загорілися відразу з півсотні дерев’яних сараїв, 4 гаражі та автомобіль. Пожежний підрозділ виїхав на місце пожежі о 05:35, а вже о 07:49 вогонь був ліквідований.

О 07:46 один зі снарядів влучив у приватний будинок у місті Чугуєві. Там постраждали 4 людей. Пожежу на площі 70 метрів квадратних ліквідовано об 11:10.

Селище Циркуни зазнало обстрілів близько 20:00. Там трапилось відразу 3 пожежі. Горіли 3 двоповерхові будинки на загальній площі 850 метрів квадратних. Останній осередок пожежі ліквідований о 23:30.

О 22:40 ворожий снаряд влучив у приватне подвір’я в місті Дергачі. Горіли гараж, літня кухня, господарча споруда та 2 автомобілі на площі 80 метрів квадратних. Пожежа приборкана о 01:20.

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Знищений окупантами спорткомплекс – не перша спортивна споруда у місті та Харківській області, яка постраждала з початку війни. Так, ракетою був розтрощений спорткомплекс ХНУ імені Каразіна "Уніфехт", база футбольного клубу "Металіст 1925" у Високому, аероклуб у Коротичі.

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