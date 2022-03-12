Українські сили продовжують перехоплювати розмови окупантів з рідними та друзями. Велика частина з них боїться зустрічі із ЗСУ та планує втечу або здачу в полон.

Російські окупанти деморалізовані, їх налаштованість на подальший наступ тане з кожним днем. Наші хоробрі воїни розбивають їх вщент, тому ті, хто вижили, знову кидатися у бій не поспішають.

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"Буду звільнятися"

Нашим силм вдалося перехопити розмову окупанта з матір'ю. Він більше не хоче воювати та мріє про евакуацію, щоб написати рапорт на звільнення.

Тут жах, ледве кінці з кінцями зводжу. Командира полка немає, вбили. В нас ві полку нічого не залишилось. У Ставрополі кожного дня 200-х хоронять. Нас евакуйовують 14 – 15 березня, буду писати рапорт на звільнення,

– сказав окупант.

Розмова окупанта з матір'ю: відео

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