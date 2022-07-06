У твітері з'явився акаунт Залужного: він – фейковий

У твітері з'явився акаунт нібито головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. У Генштабі ЗСУ поспішили попередити, що він – фейковий.

Там наголосили, що Валерій Залужний не має акаунту у твітері.

​Важливо Генштаб скасовує рішення про дозволи для військовозобов'язаних, але готує оновлення

"Офіційної сторінки головнокомандувача Збройних Сил України у цій соціальній мережі немає", – зауважили у Генштабі ЗСУ.

Додамо, що акаунт створили ще у січні 2022 року. Він має понад 2000 фоловерів та 174 твіти. Всі вони написані англійською.



Фейковий акаунт Валерія Залужного / Скриншот 24 каналу

Цікаво, що ще 26 лютого українцям почали надходити повідомленні в Telegram з фейкового акаунту, який має назву Zelenskiy/ Official. Він виглядає майже, як офіційний, крім відсутності пробілу перед знаком слеш (/). У неправдивих повідомленнях йдеться про капітуляцію та складання зброї.

Ми складаємо зброю! Передайте всім! Це важке, але колективне рішення. Ми делегуємо перемовника, генерала Жордочкіна. Ми припиняємо супротив,

– повідомили у фейкових повідомленнях.

Цей фейк особисто спростував Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Володимир Зеленський спростував фейк про капітуляцію: дивитись відео