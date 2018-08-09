Тягала за волосся: у Харкові п'яна медсестра побила дитину в лікарні

У харківському відділенні "Охматдиту" медсестра прийшла на роботу напідпитку й побила дитину. Вона схопила малечу за волосся та потягла мити голову.

Про це йдеться на сайті ТСН.

Читайте також: З Бориспольської лікарні звільнили лікаря-п’яницю

За словами дітей, уже надвечір медсестра почала поводитися дуже дивно – лаялася в палаті, а потім одну з дівчат поволокла силоміць мити голову. Діти відразу ж подзвонили своїм батькам. Стурбовані родичі блискавично примчали до лікарні та зрозуміли, що медпрацівниця хильнула просто на робочому місці, а без поліції справу вирішити не вдасться.

Однак, навіть загін патрульних не відразу вгамував медсестру. Жінка була агресивною, кидалася речами та погрожувала присутнім. Батьки написали на медсестру заяву, а правоохоронці забрали медичну працівницю до відділку.

Нагадаємо, відносно нещодавно у Львівській обласній дитячій клініці "Охматдит" правоохоронці затримали п'яну лікарку-педіатра. Жінка перебувала на робочому місці у стані видимого алкогольного сп'яніння.