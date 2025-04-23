На ураженому 51 арсеналі Росії могли були реактивні китайські снаряди, – Defense Express

Після вибуху російського 51 арсеналу ГРАУ, що стався 22 квітня, місцеві жителі почали знаходити та знімати на відео уламки боєприпасів, розкидані на значній відстані від епіцентру. На деяких з цих записів можна помітити елементи, які були ідентифіковані, як частини від 107-міліметрових реактивних некерованих снарядів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також Знищено 51-й арсенал ГРАУ: у Defense Eхpress пояснили, чому це була найскладніша ціль

Які елементи снарядів знаходять після вибуху 51 арсеналу ГРАУ

У виданні зазначають, що за одним лише відео важко точно встановити, що це саме елементи реактивних некерованих снарядів. Однак зовнішній вигляд хвостової частини, а особливо відсутність стабілізаторів, як на радянських реактивних снарядах, вказує на те, що це імпортні для Росії снаряди.

Частини снарядів, які знаходять росіяни після вибуху / Колаж Defence Express

Водночас називати ці боєприпаси, як це зробили деякі джерела, виключно іранськими Fadjr-1 може бути помилковим. Справа в тому, що ця 107-міліметрова реактивна система має китайське походження та відома під назвою Type 63,

– зазначають у виданні.

Там додали, що оригінальна РСЗВ була розроблена китайцями у 60-х роках минулого століття на основі радянських 140-міліметрових БМ-14 шляхом зменшення калібру. Відтоді ця система значно поширилася по світу та часто маркується як 107mm rocket. ХАМАС, Хезболла, ІДІЛ та інші угрупування активно використовують їх з імпровізованих одиночних пускових установок. Водночас оригінальна система має 12 направляючих.

Які характеристики Type 63

У виданні розповіли, що дальність вогню Type 63 та систем на її базі складає до 8 кілометрів, однак в сучасніших зразках може доходити до 11 кілометрів. Вага одного реактивного снаряда близько 18 – 19 кілограмів, з яких на бойову частину припадає близько 8 кілограмів.

Загалом системи на базі Type 63 знаходяться на озброєнні понад 30 країн світу, здебільшого Африки та Азії, а також є локалізовані версії. І окрім вже згаданої іранської Fadjr-1 існує версія з КНДР під назвою Type 75,

– розповіли у виданні.

Type 63 / Фото росЗМІ

Там додали, що невідомо, звідки саме Росія отримала ці боєприпаси та системи пуску до них. Однак, вірогідно, що їх могли передати КНДР, або Іран. Втім, наразі не зафіксовано використання цих 107-міліметрових реактивних снарядів з РСЗВ. Однак це не виключає їх використання з одиночних пускових установок, переносних конструкцій чи монтаж на легкий транспорт.

Нагадаємо, що вчора, 22 квітня, у Владімірській області Росії стався потужний вибух на 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління. Відомо, що там зберігалися значні запаси артилерійських снарядів і ракет, таких як "Іскандер" і "Точка-У".