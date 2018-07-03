У Австрії попередили Німеччину, що не укладатимуть угоду щодо біженців собі на шкоду

Уряд Австрії не має намірів укладати угоду із Німеччиною щодо прискорення повернення біженців, у випадку, якщо це піде не на користь країні.

DW повідомила, що канцлер Австрії Себастіан Курц застеріг Берлін, зауваживши, що уряд його країни не укладатиме невигідних угод із Німеччиною.

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Ми, звісно, не готові укладати угоди на шкоду Австрії,

– заявив він

Такого роду угода є однією зі складових досягнутої домовленості сестринських урядових партій у ФРН - Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофр дійшли згоди в спорі щодо біженців. Зокрема, передбачено створення "транзитних центрів" у Німеччині неподалік кордону з Австрією.

З цих центрів шукачі притулку, зареєстровані в інших країнах ЄС, будуть повернені в ці країни. Якщо між Німеччиною та іншою країною ЄС немає угоди щодо пришвидшеного повернення мігрантів, вони мають бути відправлені до Австрії.

Себастіан Курц зазначив, що наразі не до кінця розуміє, яким чином буде організована робота таких центрів, а також сам процес повернення мігрантів. Канцлер Австрії зауважив, що покладає надії на зустріч із Горстом Зеегофером, яка пройде 5 липня. Там він планує отримати відповіді на свої запитання.

Європа з відкритими кордонами залишається головною метою головування Австрії в ЄС. Але важливою передумовою для відсутності контролю всередині ЄС є кращий захист зовнішніх кордонів Євросоюзу,

– заявив Себастіан Курц.

Нагадаємо, що канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна готується посилити охорону на своїх кордонах задля запобігання нелегальної міграції, якщо вступить в силу імміграційна угода в рамках коаліції Німеччини.