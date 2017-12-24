У багатоповерхівці у Дніпрі прогримів вибух: поранена поліцейська
У Дніпрі у 9-поверхівці пролунав вибух, внаслідок якого постраждала співробітниця поліції.
Інцидент стався приблизно о 5:30 ранку 24 грудня у 9-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького.
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Як пише місцеве видання "Інформатор", за попередньою інформацією, причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій.
Жінка, яка є співробітницею поліції, вранці заходила у свою квартиру і спрацювала вибухівка, яка була закладена під дверима.
Вибух у Дніпрі: вибухівка була закладена під двері
Внаслідок вибуху поліцейська отримала осколкові поранення по всьому тілу, оскільки вибуховий пристрій був начинений цвяхами та іншими дрібними деталями.
Вибуховою хвилею у всьому під'їзді вибило вікна.
Вибухом пошкоджені шибки у всьому під'їзді
Постраждалу забрала швидка. У якому стані вона перебуває поки невідомо.
Внаслідок вибуху у Дніпрі поранена співробітниця поліції
Дивіться відео з місця вибуху у Дніпрі:
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