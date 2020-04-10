У будинку Тетяни Чорновол ДБР проводить обшуки: фото, відео
Тетяна Чорновол повідомила, що її будинок обшукують. До дому колишньої народної депутатки прибули спецпризначенці ДБР.
Про обшуки Чорновол повідомила вранці 10 квітня. Вона зробила відповідний допис у фейсбуці.
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Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану,
– написала Чорновол.
Обшук відбувається у селі Гора Бориспільського району, що на Київщині.
Екснардепка опублікувала також постанову Печерського районного суду Києва. Відповідно до неї, Тетяна Чорновол начебто разом з невідомими причетна до підпалу будинку на вулиці Липській. Тоді загинув чоловік.
Ухвала Печерського районного суду / Фейсбук Чорновол
Документ екснардепка опублікувала у мережі / Фейсбук Чорновол
До Тетяни Чорновол з обшуками прибуло ДБР / Фейсбук Чорновол
У будинку Чорновол тривають обшуки: дивіться відео
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