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      У будинку Тетяни Чорновол ДБР проводить обшуки: фото, відео

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      У будинку Тетяни Чорновол проводять обшуки / Фейсбук Чорновол

      Тетяна Чорновол повідомила, що її будинок обшукують. До дому колишньої народної депутатки прибули спецпризначенці ДБР.

      Про обшуки Чорновол повідомила вранці 10 квітня. Вона зробила відповідний допис у фейсбуці.

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      Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану,
      – написала Чорновол.

      Обшук відбувається у селі Гора Бориспільського району, що на Київщині.

      Екснардепка опублікувала також постанову Печерського районного суду Києва. Відповідно до неї, Тетяна Чорновол начебто разом з невідомими причетна до підпалу будинку на вулиці Липській. Тоді загинув чоловік.


      Ухвала Печерського районного суду / Фейсбук Чорновол


      Документ екснардепка опублікувала у мережі / Фейсбук Чорновол


      До Тетяни Чорновол з обшуками прибуло ДБР / Фейсбук Чорновол

      У будинку Чорновол тривають обшуки: дивіться відео

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Тетяна Чорновол Державне бюро розслідувань Революція Гідності Печерський суд Києва Новини Києва Новини України
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