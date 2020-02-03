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      У бюджет надійшли рекордні суми акцизного податку: причини

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      Дубілет назвав причини різкого зростання надходжень від акцизного податку / depo.ua

      В Україні триває боротьба з тіньовим ринком алкоголю. Про її успішність свідчить різке збільшення надходжень у бюджет від акцизного податку за лікеро-горілчані вироби.

      Про прогрес у детінізації ринку алкоголю написав у телеграмі міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

      Зверніть увагу: Податкова служба запустила сервіс перевірки акцизних марок онлайн

      За його словами, одним з індикаторів успішності боротьби з тіньовим ринком алкоголю є різке зростання надходжень у бюджет від акцизного податку.

      У 2019 році в бюджет надходило стабільно менше, ніж у 2018 році. Однак впродовж двох останніх місяців помітний різкий стрибок. Приблизно 400 мільйонів гривень додатково за листопад та грудень 2019 року.

      акциз

      Якими були надходження від акцизного податку в бюджет / Телеграм Дмитра Дубілета

      Які причини такого стрибка

      • В Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескун).
      • Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах.
      • Уряд почав співпрацювати з бізнесом щодо нелегальних виробників алкоголю.

      Серед планів на 2020 рік, за словами Дубілета, закінчити перезавантаження ключових органів. Боротися з тіньовим ринком допомагатимуть технології – від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки.

      Важливо! В уряді працюють над проєктом запровадження електронних акцизних марок. Їх перевірятимуть автоматично на касах супермаркетів, пробиваючи розміщений на марці штрих-код.

      Що таке звичайна акцизна та електронна акцизна марка? Звичайна акцизна марка – це папірець, який клеять на алкоголь та іншу продукцію. Свідчить про сплачений податок. У разі електронної акцизної марки система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Алкоголь Алкогольний ринок Податки Укрспирт Бюджет 2020
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