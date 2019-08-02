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      У червні Зеленський отримав удвічі більшу зарплату, ніж у травні: відома сума

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      Володимир Зеленський отримав зарплату за червень: сума
      Володимир Зеленський отримав зарплату за червень: сума / Getty images

      У червні 2019 року Володимир Зеленський за виконання обов'язків Президента України отримав зарплату у розмірі 28 тисяч. З цієї суми також було сплачено податки у розмірі 5 тисяч 460 гривень.

      Таку ж зарплату отримував і його попередник Петро Порошенко, повідомили у Державному правління справами у відповідь на запит "Громадського".

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      Інших складових заробітної плати – надбавок, премій тощо – президентові не встановлено.

      До слова, за травень Володимир Зеленський отримав зарплату у розмірі 13 тисяч гривень. Таку низьку заробітну плату він отримав, позаяк у травні склав присягу і працював лише протягом 10 днів.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Гроші Петро Порошенко Зарплата
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