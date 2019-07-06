Зарплата секретаря РНБО Данилюка: стала відома сума

За червень 2019 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк отримав зарплату у розмірі 92 тисяч 320 гривень. Це сума з усіма надбавками.

При цьому посадовий оклад Данилюка становить лише незначну частину з цієї суми – 18 тисяч гривень, повідомили в апараті РНБО у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

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Відповідь апарату РНБО на запит журналістів 24 каналу

Для порівняння розмір зарплати Данилюка дорівнює понад 22 мінімальним зарплатам або трохи більше ніж 9 середніх зарплат по Україні у травні 2019 року. Сьогодні сума "мінімалки" становить 4 тисячі 173 гривень.

Що Данилюк планує зробити на посаді секретаря РНБО?Олександр Данилюк обіцяє "серйозні зміни" в Раді нацбезпеки і оборони. Зокрема, вони стосуватимуться війни на Донбасі та роботи у сфері енергетики і секторі безпеки. Особливу увагу чиновник планує приділяти увагу роботі над кібербезпекою.



Крім цього, Данилюк планує створити координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу при РНБО. Його пріоритетним завданням буде реформування держконцерну "Укроборонпром".