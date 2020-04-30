У Чорноморську пенсіонери накинулися на хлопця, який роздавав безкоштовні маски: відео

У Чорноморську, що на Одещині, хлопець хотів зробити добру справу та безкоштовно роздавав захисні маски людям. Ця благодійна акція планувалася як спокійний захід, втім, в якийсь момент все вийшло з-під контролю.

Пенсіонери спочатку оточили хлопця, а потім й взагалі напали на нього, відібравши торбинку з масками. Відповідне відео з’явилось на телеграм-каналі Perepichka News.

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Автор ролика переконує, що хлопець – неповнолітній. Пенсіонери ж так намагалися забрати собі маски, що напали на нього.

У мене одноразова маска, а я хочу багаторазову,

– прокоментувала одна з жінок свою поведінку.

Чим у Чорноморську закінчилося безплатне роздавання масок: відео

Цікаво, що про безкоштовну роздачу масок жителям міста повідомили по одному з телеканалів, а організаторами акції виявилися місцевий депутат і представник благодійного фонду.

Як розповів волонтер, у нього в пакеті було понад 100 масок. Водночас, присутні поскаржилися, що організатори не подбали про належне проведення акції. На їхню думку, варто було встановити кілька людей, які б роздавали маски.

"Люди зараз бідні тому, хочуть отримати хоча б щось безкоштовно", – сказала одна з пенсіонерок.

Чорноморськ на карті: