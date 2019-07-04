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      У ДМК є можливість без втрат пройти через банкрутство

      54 Читать новость на русском
      ДМК
      ДМК / dniprograd.org

      У Дніпровського меткомбінату є всі можливості пройти через процедуру банкрутства, не втрачаючи обсяги виробництва і не скорочуючи виробничий персонал.

      Про це пише Мінпром в своїй статті "Пережити банкрутство".

      У 2018 році ДМК збільшив виплавку сталі на 77%, до 2,413 млн тонн, а за підсумками першого півріччя поточного року на меткомбінаті справили 1,359 млн т металу. Зарплата працівників ДМК за підсумками минулого року виросла на 58%, а з 1 квітня 2019 року була підвищена ще на 20%.

      Крім того, на підприємстві тривають розпочаті раніше капітальні ремонти доменної печі №12 та агломераційної машини №7. Необхідно нагадати, що підприємство в поточному році освоїло випуск трьох нових видів продукції – катанки діаметром 11,5 мм, круглого сортового прокату перетином 25 мм і періодичного профілю №18. Крім того, днями генеральний директор меткомбінату Олександр Подкоритов повідомив про початок проектування нової доменної печі, будівництво якої планується завершити в 2021 році.

      Видання зазначає, що найбільша неприємність в розпочатій процедурі банкрутства полягає в тому, що в період розгляду справи підприємство обмежене в своїх правах надавати соціальну допомогу і фінансувати соціальну сферу, в тому числі санаторії, дитячі табори і бази відпочинку – це пряма вимога Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Однак цей захід є хоч і обов'язковим, але тимчасовим.

      Як заявив раніше співзасновник корпорації ІСД, народний депутат Сергій Тарута "в самій процедурі банкрутства нічого страшного немає". Дійсно, є чимало прикладів, коли підприємства продовжували успішну діяльність після проведення процедури банкрутства.

      Нагадаємо, 31 травня Господарський суд Дніпровської області почав процедуру банкрутства ДМК за позовом компанії "Технобудмонтаж Груп". Варто відзначити, що в 2007 році суд уже відкривав справу про банкрутство Дніпровського металургійного комбінату за позовом британської компанії Eastern Distribution Ltd.

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      Теги: Металургія Новини Дніпра Дніпропетровська область
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