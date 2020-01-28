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      У Дніпрі горіла ветклініка: десятки тварин загинули

      1320 Читать новость на русском
      У Дніпрі горіла ветклініка / dp.dsns.gov.ua

      У Дніпрі пожежники рятували тварин з палаючої ветеринарної лікарні.

      Про пожежу повідомили о 3:59, інформує пресслужба ДСНС. 

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      Рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув у підвалі двоповерхового будинку. Полум’я встигло пошкодити меблі, стелажі, а також клітки для тварин. Пожежу вдалось локалізувати о 4:43, а загасити – о 5:23.

      пожежа Дніпро ветклініка
      У Дніпрі горіла ветклініка / Фото: ДСНС

      Пожежникам вдалось врятувати з вогню 5 котиків і 2 цуценят, але в пожежі загинули близько 100 щурів і мишей. Постраждалих серед людей немає.

      ДСНС пожежа Дніпро
      Пожежники врятували 5 котиків і 2 цуценят / Фото: ДСНС

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Пожежа ДСНС Кримінальні новини Новини Дніпра
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