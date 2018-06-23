У Дніпрі на рекламних щитах розмістили портрети крадіїв люків
Портрети крадіїв люків на рекламних щитах – так зі злодіями вирішили боротися в Дніпрі. На вулицях міста з'явилось з десяток білбордів.
Окрім фото, там також є і імена та адреси затриманих за крадіжку люків, кабелів або ж сміттєвих баків.
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Розмістили борди біля місць проживання правопорушників. Хто автор такої ініціативи – власники щитів не розголошують.
Відео: коментар поліції щодо інциденту
У міській раді Дніпра одразу заявили про непричетність до цього.
Деякі з білбордів вже встигли обдерти, а дехто навіть взявся замальовувати.
Джерело: 24 Канал
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