У Дніпрі на рекламних щитах розмістили портрети крадіїв люків

Портрети крадіїв люків на рекламних щитах – так зі злодіями вирішили боротися в Дніпрі. На вулицях міста з'явилось з десяток білбордів.

Окрім фото, там також є і імена та адреси затриманих за крадіжку люків, кабелів або ж сміттєвих баків.

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Розмістили борди біля місць проживання правопорушників. Хто автор такої ініціативи – власники щитів не розголошують.

Відео: коментар поліції щодо інциденту

У міській раді Дніпра одразу заявили про непричетність до цього.

Деякі з білбордів вже встигли обдерти, а дехто навіть взявся замальовувати.