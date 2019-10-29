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      У Дніпрі на заводі "Потоки" стався потужний вибух і спалахнула пожежа: відео, фото

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      У Дніпрі на олієекстракційному заводі "Потоки" стався вибух і виникла пожежа
      У Дніпрі на олієекстракційному заводі "Потоки" стався вибух і виникла пожежа / Скріншот відео

      У Дніпрі на олієекстракційному заводі "Потоки", що розташовується на вулиці Байкальській, стався гучний вибух. Інцидент супроводився пожежею.

      Як повідомляє "Днепр Оперативный", жителі лівого берега Дніпра почули сильний звук, схожий на вибух. Також у соцмережі пишуть, що в будинках тряслися вікна, як під час землетрусу. Наразі мешканці будинків скаражаться на "нестерпний сморід", тому їм рекомендують не відкривати вікна. 

      Важливо! Оприлюднили відео вибуху на Пушкінській у Києві, внаслідок якого загинув ветеран АТО

       

      За інформацією ресурсу, попередньо, вибух стався через обвалення даху в цеху площею 400 квадратних метрів. Перед вибухом був яскравий спалах. На місці вже працюють поліція та рятувальники. Представники заводу вже закрили ворота, тому невідомо, що зараз там відбувається. 

       У мережі з'явилися відео пожежі на заводі "Потоки".

      За словами користувачки Liko Toloraya, тиждень тому під заводом відбувся пікет, через те, що він серйозно забруднує повітря. Після вибуху прилади моніторингу почали фіксувати підвищений вміст у повітрі пилу різних фракцій. 

      Схожий інцидент нещодавно трапився на Рівненщині – тут вибух пролунав на заводі з виробництва фарби. Опісля спалахнула пожежа, її рятувальники гасили пожежу протягом 20 годин.

      Що відомо про олієекстраційний завод "Потоки"

      Як мовиться на сайті підприємства, основним напрямком його діяльності є переробка олійних культур. Зокрема, він виробляє:

      – олію наливну (цю продукцію реалізують на підприємствам харчової та хімічної галузі),

      – перший білковий соняшниковий концентрат "Проглот" (кормова добавка для сільськогосподарських тварин, птахів і риб);

      – шрот протеїн 39% (використовують як складову комбікормів і як самостійну кормову добавку.

      Де розташовується завод "Потоки" у Дніпрі

      blog_ava
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      28 жовтня
      3268
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Пожежа Вибух Новини Дніпра
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