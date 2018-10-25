У Дніпрі облили "кров’ю" пам'ятник комсомольцям: фото та відео

У Дніпрі на Соборній площі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник комсомольцям. Це було скоєно, ймовірно, в ніч проти 25 жовтня або вранці, тому що біля пам'ятника відчувається запах свіжої фарби.

Про це повідомляє "Информатор". Біля пам'ятника також залишили написи "Ні червоному терору" та "Смерть катам". Читайте також: Храм УПЦ МП у Львові обклеїли плакатами зі Сталіним: фото У прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області сповістили, що до них не надходили скарги щодо цієї події.

Облитий фарбою радянський монумент

Написи біля облитого фарбою пам'ятника комсомольцям

Написи біля пам'ятника часів СРСР у Дніпрі Дивіться відео з Дніпра, де фарбою облили пам'ятник комсомольцям: