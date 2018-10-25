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      У Дніпрі облили "кров’ю" пам'ятник комсомольцям: фото та відео

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      У Дніпрі облили червоною фарбою радянський пам'ятник
      У Дніпрі облили червоною фарбою радянський пам'ятник / Dp.informator.ua

      У Дніпрі на Соборній площі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник комсомольцям. Це було скоєно, ймовірно, в ніч проти 25 жовтня або вранці, тому що біля пам'ятника відчувається запах свіжої фарби.

      Про це повідомляє "Информатор".

      Біля пам'ятника також залишили написи "Ні червоному терору" та "Смерть катам".

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      У прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області сповістили, що до них не надходили скарги щодо цієї події.

      Дніпро пам'ятник СРСР комсомольці вандалізм
      Облитий фарбою радянський монумент

      Дніпро пам'ятник СРСР вандалізм комсомольці
      Написи біля облитого фарбою пам'ятника комсомольцям

      Дніпро пам'ятник СРСР вандалізм комсомольці
      Написи біля пам'ятника часів СРСР у Дніпрі

      Дивіться відео з Дніпра, де фарбою облили пам'ятник комсомольцям:

       

      Теги: Новини України Новини Дніпра Декомунізація СРСР
      Джерело: 24 Канал
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