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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Дніпрі перед матчем "Динамо" - "Шахтар" поранили поліцейського: затримано 20 осіб

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У Дніпрі поранили поліцейського під час збору уболівальників футбольного матчу
У Дніпрі поранили поліцейського під час збору уболівальників футбольного матчу "Динамо" - "Шахтар" / Ілюстративне фото

Поліція Дніпра встановлює особу вболівальника, який 9 травня кинув в інспектора патрульної поліції невідомий піротехнічний пристрій. Це трапилося під час збору уболівальників футбольного матчу "Динамо" - "Шахтар".

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровщини.

Зазначимо, що внаслідок інциденту поліцейський отримав опіки лівого передпліччя та шиї.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Також повідомляється, що під час руху колони уболівальників на перетині вулиці Фабра і проспекту Пушкіна між уболівальниками сталася бійка. В результаті сутички 20 осіб були доставлені в поліцію.

До слова, охорону громадського порядку у Дніпрі під час проведення футбольного матчу "Динамо" - "Шахтар" забезпечують близько 1,6 тисячі правоохоронців.

Зазначимо, що користувачі соцмереж опублікували відеозаписи, на яких зафіксовані сутички між футбольними уболівальниками у Дніпрі.

 

Теги: Поліція Новини України Шахтар Сутички Новини Дніпра Динамо
Джерело: 24 Канал
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