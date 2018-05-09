У Дніпрі перед матчем "Динамо" - "Шахтар" поранили поліцейського: затримано 20 осіб

Поліція Дніпра встановлює особу вболівальника, який 9 травня кинув в інспектора патрульної поліції невідомий піротехнічний пристрій. Це трапилося під час збору уболівальників футбольного матчу "Динамо" - "Шахтар".

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровщини.

Зазначимо, що внаслідок інциденту поліцейський отримав опіки лівого передпліччя та шиї.

Читайте також: У Дніпрі марш фанатів напередодні фіналу Кубка України закінчився сутичками з поліцією: відео

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Також повідомляється, що під час руху колони уболівальників на перетині вулиці Фабра і проспекту Пушкіна між уболівальниками сталася бійка. В результаті сутички 20 осіб були доставлені в поліцію.

До слова, охорону громадського порядку у Дніпрі під час проведення футбольного матчу "Динамо" - "Шахтар" забезпечують близько 1,6 тисячі правоохоронців.

Зазначимо, що користувачі соцмереж опублікували відеозаписи, на яких зафіксовані сутички між футбольними уболівальниками у Дніпрі.