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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      У Дніпрі позначають будинки з хворими на COVID-19 мешканцями: фото

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      Коронавірус у Дніпрі
      Коронавірус у Дніпрі / Ілюстративне фото

      У Дніпрі на будинках, де живуть люди із підозрою на коронавірус, міська влада розвісила оголошення з попередженнями про заражених на коронавірус мешканців. Повідомлення про інфікованих сусідів розмістили на майже 150 під'їздах міста.

      В адміністрації міста зазначили, що такі під'їзди дезінфікуватимуть частіше, ніж інші, а жителів забезпечать антисептиками. Про це повідомляє пресслужба мерії Дніпра, яких цитує "Радіо Свобода".

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      Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, що на території міста з'явилося кілька будинків, де проживали особи, у яких було діагностовано коронавірус. Тому влада прийняла рішення обробляти не тільки перший поверх і ліфти, а й повністю всі поверхи.

      Він додав, що така дезінфекція відбуватиметься через день.

      Дніпро коронавірус
      Оголошення на будинках Дніпра / Фото Facebook @Оксана Короленко

      У міській раді також створили сайт з інтерактивною мапою, де позначені райони міста з виявленими випадками інфекції.

      Дніпро інтерактивна мапа коронавірус
      Мапа, на якій позначені осередки COVID-19 у Дніпрі / Фото Дніпровська міська рада

      Коронавірус на Дніпропетровщині: що відомо

      Станом на 28 квітня у Дніпропетровській області зафіксували 318 випадків зараження коронавірусом.

      19 березня в області виявили перші 2 випадки захворювання. Однак справжнім осередком інфекції стало місто Першотравенськ, де за 2 днів хворобу виявили у 21 людини. Відомо, що вони були присутні на зборах релігійної громади "Нове покоління".

      коронавірус перебіг хвороби
      Перебіг захворювання коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини Дніпра Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19
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