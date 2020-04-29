У Дніпрі позначають будинки з хворими на COVID-19 мешканцями: фото

У Дніпрі на будинках, де живуть люди із підозрою на коронавірус, міська влада розвісила оголошення з попередженнями про заражених на коронавірус мешканців. Повідомлення про інфікованих сусідів розмістили на майже 150 під'їздах міста.

В адміністрації міста зазначили, що такі під'їзди дезінфікуватимуть частіше, ніж інші, а жителів забезпечать антисептиками. Про це повідомляє пресслужба мерії Дніпра, яких цитує "Радіо Свобода".

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Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, що на території міста з'явилося кілька будинків, де проживали особи, у яких було діагностовано коронавірус. Тому влада прийняла рішення обробляти не тільки перший поверх і ліфти, а й повністю всі поверхи.

Він додав, що така дезінфекція відбуватиметься через день.



Оголошення на будинках Дніпра / Фото Facebook @Оксана Короленко

У міській раді також створили сайт з інтерактивною мапою, де позначені райони міста з виявленими випадками інфекції.



Мапа, на якій позначені осередки COVID-19 у Дніпрі / Фото Дніпровська міська рада

Коронавірус на Дніпропетровщині: що відомо

Станом на 28 квітня у Дніпропетровській області зафіксували 318 випадків зараження коронавірусом.

19 березня в області виявили перші 2 випадки захворювання. Однак справжнім осередком інфекції стало місто Першотравенськ, де за 2 днів хворобу виявили у 21 людини. Відомо, що вони були присутні на зборах релігійної громади "Нове покоління".



Перебіг захворювання коронавірусу / Інфографіка 24 каналу