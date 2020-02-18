У Дніпрі працівниці банків таємно оформляли на людей кредити

Дніпропетровські правоохоронці викрили схему, за якою дві працівниці банку заволоділи 500 тисячами гривень.

Дві жінки працювали в різних банках на посадах кредитних менеджерів. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Вони оформляли кредити на громадян без їх відома та привласнювали отримані гроші.

Одні зі співробітниць банку видавала кредити фізичним особам, а після – передавала копії документів подрузі, яка працювала в іншому банку на тій самій посаді. Друга зловмисниця оформляла документи про видачу кредитних карт на суму близько 200 тисяч гривень. Протягом року менеджери знімали з карток гроші і оформляли нові кредити на людей.

А щоб схема продовжувала працювати і не викликала підозри в служби безпеки банку, шахрайки періодично робили по кожному з кредитів мінімально допустимі платежі. Жінкам вдалось заволодіти сумою понад 500 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Їм обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.