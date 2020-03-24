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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Дніпрі у громадський транспорт пускатимуть лише за спецквитками

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      Спецквитки на транспорт вводять у Дніпрі / Фейсбук Івана Васючкова

      Через загрозу поширення коронавірусу у Дніпрі посилюють карантинні заходи. З 26 березня громадський транспорт перевозитиме лише працівників підприємств, "що забезпечують критично важливі сфери життя міста".

      Про нові обмеження у Дніпрі повідомив у фейсбуці чиновник Дніпровської міськради Іван Васючков.

      Міська комісія прийняла рішення тимчасово припинити обслуговування всіх міських маршрутів громадського транспорту у звичайному режимі руху,
      – написав Васючков.

      Починаючи з 26 березня, громадським транспортом у Дніпрі зможуть користуватися лише окремі категорії населення.

      За його словами, міська влада організує спеціальні автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути.

      У транспорт пускатимуть лише за наявності спеціального квитка та документа, що підтверджує особу. Крім того, усі пасажири зобов’язані бути у масках та рукавичках.

      Спецквитки можуть отримати медпрацівники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, співробітники продуктових магазинів, поштових служб, банківські працівники та деякі інші категорії населення.

      До слова, з 23 березня аналогічні обмеження діють у Києві.

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на вечір 24 березня в Україні зафіксували 100 випадків зараження коронавірусом. Троє людей померли, одна – одужала.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, Львівській областях.

      карантин в Україні що заборонено робити
      Що заборонено в Україні на час дії карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Транспорт Новини Дніпра Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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