У Дніпрі у громадський транспорт пускатимуть лише за спецквитками

Через загрозу поширення коронавірусу у Дніпрі посилюють карантинні заходи. З 26 березня громадський транспорт перевозитиме лише працівників підприємств, "що забезпечують критично важливі сфери життя міста".

Про нові обмеження у Дніпрі повідомив у фейсбуці чиновник Дніпровської міськради Іван Васючков.

Міська комісія прийняла рішення тимчасово припинити обслуговування всіх міських маршрутів громадського транспорту у звичайному режимі руху,

– написав Васючков.

Починаючи з 26 березня, громадським транспортом у Дніпрі зможуть користуватися лише окремі категорії населення.

За його словами, міська влада організує спеціальні автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути.

У транспорт пускатимуть лише за наявності спеціального квитка та документа, що підтверджує особу. Крім того, усі пасажири зобов’язані бути у масках та рукавичках.

Спецквитки можуть отримати медпрацівники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, співробітники продуктових магазинів, поштових служб, банківські працівники та деякі інші категорії населення.

До слова, з 23 березня аналогічні обмеження діють у Києві.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на вечір 24 березня в Україні зафіксували 100 випадків зараження коронавірусом . Троє людей померли, одна – одужала.

. Троє людей померли, одна – одужала. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, Львівській областях.



Що заборонено в Україні на час дії карантину / Інфографіка 24 каналу