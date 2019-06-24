01:05
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      У Дніпрі в кабінці на оглядовому колесі під час руху обвалилось дно: фото

      170 Читать новость на русском
      Через інцидент ніхто не постраждав
      Через інцидент ніхто не постраждав / dniprograd.org

      В одній з кабінок атракціону "Оглядове колесо" на ходу провалилось дно. У цей час всередині людей не було, тому обійшлося без жертв. Інцидент стався у дніпровському парку імені Лазаря Глоби.

      Фото у соцмережах поділився один з відвідувачів парку. Люди обурені тим, що атракціон, перебуваючи в аварійному стані, продовжує функціонувати. І нарікають, що у тій кабінці на момент надзвичайної ситуації могли перебувати люди, і тоді б без постраждалих точно не обійшлося, пише "Дніпроград". 

      Читайте також: В Києві з-під асфальту забив фонтан: відео

      Після інциденту атракціон зупинили всього на півгодини, а далі – продавали квитки на оглядове колесо, як і зазвичай. Просто людей просили не сідати у несправні кабінки. Тільки біда у тому, що не одразу вгадаєш – яка кабінка справна, а яка ні.


      Під час інциденту оглядове колесо працювало і на ньому перебували люди

      Видання зазначає, що занедбаність парку Глоби – проблема не нова. Наприклад, через те, що за ним не доглядають належним чином, озеро в парку вже перетворилося на болото. 

      blog_ava
      У Києві жорстоко вбили 9-річного хлопчика: жахливі подробиці
      23 червня
      3866
      Теги: Новини України Відпочинок Новини Дніпра Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 червня: провокації на Марші рівності в Україні та низка скандалів у Нацполіції
      23 червня , 22:30 Головні новини 23 червня: провокації на Марші рівності в Україні та низка скандалів у Нацполіції
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1124
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      23 червня , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      2700
      Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      23 червня , 20:17 Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      2941
      Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      23 червня , 19:30 Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      1399
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук