У Дніпрі в кабінці на оглядовому колесі під час руху обвалилось дно: фото

В одній з кабінок атракціону "Оглядове колесо" на ходу провалилось дно. У цей час всередині людей не було, тому обійшлося без жертв. Інцидент стався у дніпровському парку імені Лазаря Глоби.

Фото у соцмережах поділився один з відвідувачів парку. Люди обурені тим, що атракціон, перебуваючи в аварійному стані, продовжує функціонувати. І нарікають, що у тій кабінці на момент надзвичайної ситуації могли перебувати люди, і тоді б без постраждалих точно не обійшлося, пише "Дніпроград".

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Після інциденту атракціон зупинили всього на півгодини, а далі – продавали квитки на оглядове колесо, як і зазвичай. Просто людей просили не сідати у несправні кабінки. Тільки біда у тому, що не одразу вгадаєш – яка кабінка справна, а яка ні.



Під час інциденту оглядове колесо працювало і на ньому перебували люди

Видання зазначає, що занедбаність парку Глоби – проблема не нова. Наприклад, через те, що за ним не доглядають належним чином, озеро в парку вже перетворилося на болото.