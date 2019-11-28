У Дніпрі вантажівка врізалася у маршрутку з людьми: є постраждалі – фото, відео

Аварія сталася на перетині Слобожанського проспекту і вулиці Байкальської ввечері 28 листопада. Вантажівка MAN зіткнулася з маршруткою, що слідувала з Дніпра до Новомосковська. В результаті інциденту травми різних ступенів важкості отримали двоє людей.

Вантажівка їхала вулицею Байкальською, а маршрутка рухалась по Слобожанському проспекту, в бік виїзду з міста. MAN врізався у праву частину кузова маршрутки, передає "Інформатор".

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Удар був такої сили, що автобус із пасажирами розвернуло та занесло на стоянку місцевого супермаркету. Серед постраждалих – чоловік та жінка, їх вже госпіталізували з травмами різних ступенів важкості до Дніпровської лікарні №6.



Вантажівка врізалася у правий бік маршрутки/ фото "Інформатор"

Через аварію у Дніпрі виникли неабиякі затори. Наразі на місці працюють патрульні, вони намагаються з’ясувати причини інциденту.



Удар був досить сильний/ фото "Інформатор"



В результаті аварії постраждали чоловік та жінка/ фото "Інформатор"



Аварія сталася на перехресті/ фото "Інформатор"

На цьому перехресті у Дніпрі сталася аварія

Аварія на Слобожанському проспекті Дніпра: відео