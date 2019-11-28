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      У Дніпрі вантажівка врізалася у маршрутку з людьми: є постраждалі – фото, відео

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      Аварія з маршруткою у Дніпрі / "Інформатор"

      Аварія сталася на перетині Слобожанського проспекту і вулиці Байкальської ввечері 28 листопада. Вантажівка MAN зіткнулася з маршруткою, що слідувала з Дніпра до Новомосковська. В результаті інциденту травми різних ступенів важкості отримали двоє людей.

      Вантажівка їхала вулицею Байкальською, а маршрутка рухалась по Слобожанському проспекту, в бік виїзду з міста. MAN врізався у праву частину кузова маршрутки, передає "Інформатор".

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      Удар був такої сили, що автобус із пасажирами розвернуло та занесло на стоянку місцевого супермаркету. Серед постраждалих – чоловік та жінка, їх вже госпіталізували з травмами різних ступенів важкості до Дніпровської лікарні №6.

      вантажівка маршрутка Дніпро
      Вантажівка врізалася у правий бік маршрутки/ фото "Інформатор"

      Через аварію у Дніпрі виникли неабиякі затори. Наразі на місці працюють патрульні, вони намагаються з’ясувати причини інциденту.

      вантажівка маршрутка Дніпро
      Удар був досить сильний/ фото "Інформатор"

      дтп аварія Дніпро маршрутка
      В результаті аварії постраждали чоловік та жінка/ фото "Інформатор"

      аварія Дніпро вантажівка маршрутка
      Аварія сталася на перехресті/ фото "Інформатор"

      На цьому перехресті у Дніпрі сталася аварія

      Аварія на Слобожанському проспекті Дніпра: відео

       

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра Постраждалі
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