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      У Дніпрі вантажівка збила двох чоловіків на пішохідному переході: відео наїзду

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      У Дніпрі вантажівка збила двох чоловіків на переході: відео
      У Дніпрі вантажівка збила двох чоловіків на пішохідному переході / dp.informator.ua

      На Донецькому шосе у Дніпрі 2 травня вантажівка збила двох чоловіків, які переходили дорогу по пішохідному переході. Одного з них забрала швидка допомога, інший отримав легкі травми, тому від госпіталізації відмовився.

      Вантажівка MAN їхала по Донецькому шосе в крайній лівій смузі, повідомляє "Інформатор".

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      У цей час двоє чоловіків переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході,
      – йдеться у повідомленні.

      Автівки, які їхали в правому та середньому рядах зупинилися, щоб пропустити пішоходів. Однак водій вантажівки вирішив продовжити рух. Пішоходи помітили авто запізно, щоб відскочити в сторону.

      У результаті наїзду один чоловік отримав легкі травми та відмовився від госпіталізації. Іншого – з місця аварії забрала швидка допомога.

      Наїзд вантажівки на людей на пішохідному переході: дивіться відео

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Транспорт Постраждалі Аварії та ДТП Новини Дніпра
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