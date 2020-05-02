У Дніпрі вантажівка збила двох чоловіків на пішохідному переході: відео наїзду

На Донецькому шосе у Дніпрі 2 травня вантажівка збила двох чоловіків, які переходили дорогу по пішохідному переході. Одного з них забрала швидка допомога, інший отримав легкі травми, тому від госпіталізації відмовився.

Вантажівка MAN їхала по Донецькому шосе в крайній лівій смузі, повідомляє "Інформатор".

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У цей час двоє чоловіків переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході,

– йдеться у повідомленні.

Автівки, які їхали в правому та середньому рядах зупинилися, щоб пропустити пішоходів. Однак водій вантажівки вирішив продовжити рух. Пішоходи помітили авто запізно, щоб відскочити в сторону.

У результаті наїзду один чоловік отримав легкі травми та відмовився від госпіталізації. Іншого – з місця аварії забрала швидка допомога.

Наїзд вантажівки на людей на пішохідному переході: дивіться відео