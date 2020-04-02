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      У Дніпрі викопали 600 могил на випадок смертей від коронавірусу

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      У Дніпрі готуються до найгіршого сценарію / Фото 24 каналу

      Влада Дніпра готується до найгіршого сценарію з поширенням коронавірусу. Так, на території міських цвинтарів вже підготували ями, які призначатимуться для померлих від COVID-19.

      Раніше могил було 400, однак кількість збільшили до 600. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов.

      Важливо Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804

      Для зберігання тіл закупили тисячу щільних пластикових мішків. Видача тіл з моргів буде проводиться в закритих трунах, тіла в герметичних мішках і піддані дезінфекції. Окрім того, найближчим часом у місті заборонять розтин тіл померлих, у яких є підозра на коронавірус чи підтверджений аналіз.

      Окрім таких песимістично, а подекуди і реалістично налаштованих заходів, у Дніпрі також проводять низку інших:

      • У місті сформовані бригади анестезіологів і реаніматологів. Міський бюджет забезпечить їм зарплату від 20 тисяч гривень.
      • У двох місцевих готелях виділили 200 номерів для проживання там лікарів.
      • Майже 100 тисяч мешканців отримали перепустку у транспорт.
      • Парки, сквери, пляжі і спортивні майданчики наразі закриті.
      • Усім, хто в'їжджатиме до Дніпра, на блокпостах мірятимуть температуру.
      • З понеділка починають приймати скарги городян на галасливі ремонти сусідів. За рішенням спеціальної комісії, на період карантину робота перфораторами та іншими гучними інструментами в багатоквартирних будинках заборонена.

      На 2 квітня у Дніпропетровській області зафіксовано 10 випадків коронавірусу. Одна людина вже змогла одужати.

      Загалом в Укураїні уже 804 випадки, 20 осіб померли

      Смертність від коронавірусу
      Статистика смертності від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Дніпра Дніпропетровська ОДА Борис Філатов
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