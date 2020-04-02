У Дніпрі викопали 600 могил на випадок смертей від коронавірусу
Влада Дніпра готується до найгіршого сценарію з поширенням коронавірусу. Так, на території міських цвинтарів вже підготували ями, які призначатимуться для померлих від COVID-19.
Раніше могил було 400, однак кількість збільшили до 600. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов.
Важливо Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
Для зберігання тіл закупили тисячу щільних пластикових мішків. Видача тіл з моргів буде проводиться в закритих трунах, тіла в герметичних мішках і піддані дезінфекції. Окрім того, найближчим часом у місті заборонять розтин тіл померлих, у яких є підозра на коронавірус чи підтверджений аналіз.
Окрім таких песимістично, а подекуди і реалістично налаштованих заходів, у Дніпрі також проводять низку інших:
- У місті сформовані бригади анестезіологів і реаніматологів. Міський бюджет забезпечить їм зарплату від 20 тисяч гривень.
- У двох місцевих готелях виділили 200 номерів для проживання там лікарів.
- Майже 100 тисяч мешканців отримали перепустку у транспорт.
- Парки, сквери, пляжі і спортивні майданчики наразі закриті.
- Усім, хто в'їжджатиме до Дніпра, на блокпостах мірятимуть температуру.
- З понеділка починають приймати скарги городян на галасливі ремонти сусідів. За рішенням спеціальної комісії, на період карантину робота перфораторами та іншими гучними інструментами в багатоквартирних будинках заборонена.
На 2 квітня у Дніпропетровській області зафіксовано 10 випадків коронавірусу. Одна людина вже змогла одужати.
Загалом в Укураїні уже 804 випадки, 20 осіб померли.
Статистика смертності від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Що Росія буде підсовувати Україні в Мінську: тлумачний словник Путінасьогодні , 08:40
-
Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнозисьогодні , 06:45
-
Скільки нардепів не пропустили жодного засідання Ради у березні: дані КВУсьогодні , 11:48
-
Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусомсьогодні , 07:20
-
Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде тепло і сонячносьогодні , 09:16
-
З 2 квітня почав діяти безвіз України з Еквадоромсьогодні , 08:34