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      У Дніпрі "замінували" 12 шкіл: перелік

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      У Дніпрі ймовірно замінували 12 шкіл / Фото з фейсбуку пресслужби поліції Дніпра

      Поліція перевіряє інформацію про замінування 12 шкіл у Дніпрі. На місцях працюють вибухотехніки та правоохоронці.

      Про ймовірне замінування поліцію повідомили на електронну адресу 28 листопада о 9:40, розповіли у пресслужбі відомства.

      Важливо: Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

      Вибухівку шукають у школах:

      • № 7;
      • №17;
      • №29;
      • №33;
      • №69;
      • №118;
      • №121;
      • №145;
      • №147;
      • гімназії №3;
      • № 45;
      • №65.

      Фейкових мінувань стало більше

      Повідомлень про закладену вибухівку останнім часом значно побільшало. Мінують усе – метро, аеропорти і вокзали, а також торговельні центри, школи, лікарні і навіть державні установи на кшталт Офісу Президента і Верховної Ради. Недавно"мінували" потяг Інтерсіті Львів – Київ. Через повідомлення той кілька годин простояв у полі.

      Раніше: У Києві евакуювали Центральний залізничний вокзал

      Більшість таких дзвінків надходить із Росії, непідконтрольних українських територій та країн Балтики – кажуть у поліції. Близько 95% таких повідомлень хибні, але майже кожен випадок опрацьовують як достовірний. Крім реальної вибухівки, знаходять і муляжі.

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      сьогодні
      29849
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Дніпра Фейкові замінування Поліція
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