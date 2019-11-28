У Дніпрі "замінували" 12 шкіл: перелік

Поліція перевіряє інформацію про замінування 12 шкіл у Дніпрі. На місцях працюють вибухотехніки та правоохоронці.

Про ймовірне замінування поліцію повідомили на електронну адресу 28 листопада о 9:40, розповіли у пресслужбі відомства.

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Вибухівку шукають у школах:

№ 7;

№17;

№29;

№33;

№69;

№118;

№121;

№145;

№147;

гімназії №3;

№ 45;

№65.

Фейкових мінувань стало більше

Повідомлень про закладену вибухівку останнім часом значно побільшало. Мінують усе – метро, аеропорти і вокзали, а також торговельні центри, школи, лікарні і навіть державні установи на кшталт Офісу Президента і Верховної Ради. Недавно"мінували" потяг Інтерсіті Львів – Київ. Через повідомлення той кілька годин простояв у полі.

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Більшість таких дзвінків надходить із Росії, непідконтрольних українських територій та країн Балтики – кажуть у поліції. Близько 95% таких повідомлень хибні, але майже кожен випадок опрацьовують як достовірний. Крім реальної вибухівки, знаходять і муляжі.