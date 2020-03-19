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      У ДТП травмувалися четверо поліцейських у Харкові

      -
      В аварії постраждало 5 людей / ДБР

      У результаті ДТП у Харкові постраждало п’ятеро людей, серед них четверо – поліцейських.

      Інцидент стався близько 6 ранку у місті Харкові зіткнулись чотири автомобілі: ВАЗ, вантажівка Volvo, Peugeot Partner та Opel Tigra, повідомляє пресслужба ДБР.

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      За кермом Opel Tigra був інспектор управління патрульної поліції в Харківській області. Він перебував поза службою. У результаті аварії травмувалося 5 людей: водій ВАЗ та водій Opel з трьома пасажирами.

      ДТП з постраждалими у Харкові / Фото: ДБР

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Харкова Аварії та ДТП Кримінал
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