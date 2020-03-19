У ДТП травмувалися четверо поліцейських у Харкові
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У результаті ДТП у Харкові постраждало п’ятеро людей, серед них четверо – поліцейських.
Інцидент стався близько 6 ранку у місті Харкові зіткнулись чотири автомобілі: ВАЗ, вантажівка Volvo, Peugeot Partner та Opel Tigra, повідомляє пресслужба ДБР.
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За кермом Opel Tigra був інспектор управління патрульної поліції в Харківській області. Він перебував поза службою. У результаті аварії травмувалося 5 людей: водій ВАЗ та водій Opel з трьома пасажирами.
ДТП з постраждалими у Харкові / Фото: ДБР
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".
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