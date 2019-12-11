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      У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі, що затримував "медового терориста"

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      Юрій Яцен / Фейсбук Юрія Яцена

      У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі колишній боєць батальйону спецпризначення "Чернігів", військовий кінолог Юрій Яцен.

      Про трагедію повідомила волонтерка Галина Цегельник у своєму твіттер. Імовірно, воїн пішов із життя 10 грудня. Більше подробиць вона не оприлюднила. 

      Важливо! На Донбасі попрощалися з активістом Артемом Мирошниченко, якого побили за українську мову: фото

      Про смерть Юрія пишуть і інші активісти. 

      Відомо, що Юрій на фронті перебував упродовж кількох ротацій поспіль. Також він брав участь у спецоперації з затримання "медового терориста" – чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед із вибухівкою, передає "Обозреватель".

      Дивіться сюжет до Дня захисника України про Юрія Яцена 

       

      На Донбасі чоловік знайшов кохану та привіз її після війни на рідну Чернігівщину. Народився він у селі Рогізки Сновського району. Крім того, повернувшись з фронту, Юрій Яцен став кінологом.

      Що відомо про "медового терориста"? У січні 2015 року чоловік на блокпост у Станиці Луганській приніс українським військовим банку з медом. Коли її відкрили, вона вибухнула. У результаті один військовослужбовець загинув та ще троє зазнали поранення. За даними СБУ, терорист за завданням росіян планував новий злочин – збирався сховати у запасне колесо автомобіля вибухівку та привести у її дію за допомогою мобільного телефону. У 2016 році його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      До слова, у день нормандського саміту, 9 грудня, на Донбасі в результаті підриву загинули троє українських військових – Андрій Войтович, Віктор Пруський і Сергій Сирота.

      Імпічмент Трампа: Палата представників США оприлюднила офіційне звинувачення
      10 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати Новини Чернігова
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