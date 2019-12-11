У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі, що затримував "медового терориста"

У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі колишній боєць батальйону спецпризначення "Чернігів", військовий кінолог Юрій Яцен.

Про трагедію повідомила волонтерка Галина Цегельник у своєму твіттер. Імовірно, воїн пішов із життя 10 грудня. Більше подробиць вона не оприлюднила.

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Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий... pic.twitter.com/goCiIBYmD5 — Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019

Про смерть Юрія пишуть і інші активісти.

Відомо, що Юрій на фронті перебував упродовж кількох ротацій поспіль. Також він брав участь у спецоперації з затримання "медового терориста" – чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед із вибухівкою, передає "Обозреватель".

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На Донбасі чоловік знайшов кохану та привіз її після війни на рідну Чернігівщину. Народився він у селі Рогізки Сновського району. Крім того, повернувшись з фронту, Юрій Яцен став кінологом.

Що відомо про "медового терориста"? У січні 2015 року чоловік на блокпост у Станиці Луганській приніс українським військовим банку з медом. Коли її відкрили, вона вибухнула. У результаті один військовослужбовець загинув та ще троє зазнали поранення. За даними СБУ, терорист за завданням росіян планував новий злочин – збирався сховати у запасне колесо автомобіля вибухівку та привести у її дію за допомогою мобільного телефону. У 2016 році його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у день нормандського саміту, 9 грудня, на Донбасі в результаті підриву загинули троє українських військових – Андрій Войтович, Віктор Пруський і Сергій Сирота.