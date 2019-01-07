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      У французькій комуні впіймали ламу, яка декілька днів без нагляду блукала по місту

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      У Франції впіймали ламу-втікачку
      У Франції впіймали ламу-втікачку / Фото із відкритих джерел

      7 січня у муніципалітеті Веден, що на півдні Франції, місцеві рятувальники зловили ламу, яка гуляла поруч з торговим центром IKEA.

      Про це повідомила французька радіостанція France Bleu.

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      Журналісти зазначили, що тварина розгулювала без нагляду вулицями міста вже декілька днів. Рятувальну операцію проводили з особливою обережністю, щоб не викликати ДТП на прилеглій трасі.

      Співробітникам ветеринарного відділу рятувальної служби вдалося приспати втікачку спеціальним дротиком.

      Ламою опікуватиметься місцевий кінний клуб, поки не знайдуть її власника.

      До слова, напередодні Нового року в американському штаті Каліфорнія заборонили продавати в зоомагазинах спеціально розведених тварин. З 1 січня 2019 року набуде чинності закон, за яким продавати можна буде лише врятованих тварин, взятих з притулків, або наданих неприбутковими організаціями з порятунку.

       

      Теги: Новини Франції Світ тварин Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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