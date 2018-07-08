У харківському госпіталі помер військовий 14 ОМБр від отриманих поранень

У неділю, 8 липня, у харківському військовому госпіталі від отриманих поранень в районні населеного пункту Попасна Донецької області помер боєць 14 ОМБр Борсук Іван Іванович.

Про це повідомив "Дубровицький районний військовий комісаріат" у Facebook.

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Під час обстрілу позицій ЗСУ 29 червня 2018 року в районі населеного пункту Попасна Донецької області з боку найманців РФ, які використовували РПГ і стрілецьку зброю, військовослужбовець зазнав вогнепального кульового поранення голови, унаслідок якого помер.

У загиблого залишилися батьки Іван та Раїса, сестра Вікторія і дружина Яна з донькою Христиною. Зустріч та прощання з бійцем планується на 10 липня 2018 року.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3075411Народився Іван Борсук 9 липня 1986 року в селі Лютинськ Дубровицького району. Строкову службу проходив в період з 31. жовтня 2006 по 11 жовтня 2007. Під час мобілізації в особливий період був призваний до лав ЗСУ в ІІІ хвилі. Військову службу проходив в період з 2 серпня 2014 по 25 січня 2016 року.

При виконанні бойових завдань проявив мужність та героїзм під час операцій в Дебальцеве, за що указом президента України був нагороджений Орденом "За мужність", а також медаллю "Захисник Вітчизни", пам’ятною медаллю "128 ОГПБ військова розвідка", нагрудним знаком "Ветеран війни-УБД".

А 31 травня 2018 року підписав контракт для проходження військової служби в 14 ОМБр.

До слова, 12 травня, у львівському шпиталі помер боєць ЗСУ – військовий із 95-ї бригади Сергій Горбач. Весь час він знаходився в реанімації. Сергія доставили до львівського шпиталю, де зробили йому операцію.