У Харкові 23-річна водійка на кабріолеті збила чотирьох людей: фото
На вулиці Сумській у Харкові водійка Audi TT збила пішоходів на тротуарі. Чотирьох жінок, які постраждали у ДТП, доставили до лікарні із легкими травмами.
Правоохоронці встановили, що 23-річна дівчина не впоралася з керуванням, про це повідомляє пресслужба поліції.
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ДТП трапилася пізно ввечері 15 вересня. За результатами попередньої перевірки, водійка була тверезою.
З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доставили до лікарні,
– повідомили правоохоронці.
Водійка у Харкові збила 4 пішоходів
Audi TT, якою керувала 23-річна дівчина
Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, усі обставини встановлюють.
Розбите скло автомобіля після ДТП
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