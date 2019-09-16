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      У Харкові 23-річна водійка на кабріолеті збила чотирьох людей: фото

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      У Харкові 23-річна дівчина збила пішоходів на тротуарі
      У Харкові 23-річна дівчина збила пішоходів на тротуарі / Нацполіція

      На вулиці Сумській у Харкові водійка Audi TT збила пішоходів на тротуарі. Чотирьох жінок, які постраждали у ДТП, доставили до лікарні із легкими травмами.

      Правоохоронці встановили, що 23-річна дівчина не впоралася з керуванням, про це повідомляє пресслужба поліції.

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      ДТП трапилася пізно ввечері 15 вересня. За результатами попередньої перевірки, водійка була тверезою.

      З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доставили до лікарні,
      – повідомили правоохоронці.

      ДТП у Харкові

      Водійка у Харкові збила 4 пішоходів


      Audi TT, якою керувала 23-річна дівчина 

      Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, усі обставини встановлюють.


      Розбите скло автомобіля після ДТП 

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      Теги: Новини України Новини політики ДТП у Харкові Новини Харкова Поліція Аварії та ДТП
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