У Харкові на ходу загорівся тролейбус із людьми: фото

У Харкові в районі на вулиці Гвардійців-Широнінців на ходу загорівся тролейбус із людьми. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про надзвичайну подію повідомили у соцмережах. Читайте також: У Києві біля посольства Росії спалили авто з дипломатичними номерами Загорівся 24 тролейбус в районі Широнінців. Постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні. Очевидці інциденту зазначають, що іскри під час займання всередині салону сипались на людей.

У Харкові загорівся тролейбус Найімовірніше, епіцентр загорання містився посередині тролейбуса у місці так званої з'єднувальної "гармошки".

У Харкові загорівся тролейбус