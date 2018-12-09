19:36
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Харкові на ходу загорівся тролейбус із людьми: фото

      1090 Читать новость на русском
      У Харкові загорівся тролейбус
      У Харкові загорівся тролейбус / Ілюстративне фото

      У Харкові в районі на вулиці Гвардійців-Широнінців на ходу загорівся тролейбус із людьми. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

      Про надзвичайну подію повідомили у соцмережах.

      Читайте також: У Києві біля посольства Росії спалили авто з дипломатичними номерами

      Загорівся 24 тролейбус в районі Широнінців. Постраждалих немає,
      – йдеться у повідомленні.

      Очевидці інциденту зазначають, що іскри під час займання всередині салону сипались на людей.

      тролейбус загорівся харків
      У Харкові загорівся тролейбус

      Найімовірніше, епіцентр загорання містився посередині тролейбуса у місці так званої з'єднувальної "гармошки".

      Харків тролейбус пожежа
      У Харкові загорівся тролейбус

      Теги: Новини України Пожежа Новини Харкова Транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Уродженка України Оксана Мастерс здобула срібну медаль Паралімпіади-2018
      10 березня , 04:23
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      "Казав їм, що цей українець – не для Барселони", – агент, який відкрив Мессі, про несподівані і ключові рішення клубу
       14 серпня , 11:30
      Найцікавіші статистичні факти 9-го туру УПЛ
       24 вересня , 11:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук