У Харкові на ходу загорівся тролейбус із людьми: фото
У Харкові в районі на вулиці Гвардійців-Широнінців на ходу загорівся тролейбус із людьми. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Про надзвичайну подію повідомили у соцмережах.
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Загорівся 24 тролейбус в районі Широнінців. Постраждалих немає,
– йдеться у повідомленні.
Очевидці інциденту зазначають, що іскри під час займання всередині салону сипались на людей.
У Харкові загорівся тролейбус
Найімовірніше, епіцентр загорання містився посередині тролейбуса у місці так званої з'єднувальної "гармошки".
У Харкові загорівся тролейбус
Джерело: 24 Канал
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