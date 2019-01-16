У Харкові невідомі зухвало розстріляли офіцера поліції: у місті ввели план "Сирена"

Уранці 16 січня у Харкові двоє невідомих скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції. У результаті той зазнав важких поранень.

За словами заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, ім’я замовника вже є відомим правоохоронцям. Також він запевнив, що той обов’язково отримає суворе покарання.

Читайте також: Вбивство іноземних студенток у Харкові: підозрюваного арештували

Увага на фото зображено сліди крові (18+)!

У поліції області, зі свого боку, зазначили, що інцидент стався на вулиці Краснодарській близько 7:30 ранку.

Встановлено, що коли потерпілий виходив з під’їзду, до нього підійшли двоє невідомих у балаклавах. Нападники вдарили чоловіка та зробили декілька пострілів із невстановленої зброї в область голови, після чого негайно зникли з місця події на автомобілі темного кольору. Попередньо, потерпілого із пораненнями голови та шиї було доправлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги,

– повідомили правоохоронці.

Увага на фото зображено сліди крові (18+)!



Нападники спершу вдарили офіцера, а потім здійснили кілька пострілів

У зв’язку з інцидентом і задля встановленням осіб нападників і їхнього затримання, працівники поліції ввели план "Сирена". Крім того, інформацію про подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.

"Поліція Харкова звертається до громадян з проханням, якщо вам є відомою будь-яка інформація або ви стали свідком події, повідомити поліції за телефонами: 7059300, 93-80-00, 93-50-40 або 102", – долали поліцейські.

За інформацією видання "Інформатор", зловмисники зараз можуть направлятися до Києва. Також з’ясувалося, що вони втекли на автомобілі Daewoo Lanos синього кольору, номерні знаки якого закінчуються на "1012АА". На жаль, перші букви поки є невідомими правоохоронцям.

Нагадаємо, 20 серпня, як з'ясувалося, озброєний Олександр Поярков намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський досить тривалий час перебував у стабільному важкому стані, але потім усе ж прийшов до тями. Також нападник поранив 48-річного працівника охоронної фірми. Стрільця у підсумку правоохоронцям вдалося ліквідувати.