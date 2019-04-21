У Харкові повідомили про замінування аеропорту, готелю і два торгових центри

Правоохоронці Харкова отримали повідомлення про замінування одразу чотирьох об'єктів у місті – летовища, готелю і двох торгових центрів.

Йдеться про міжнародний аеропот, бізнес-готелі на проспекті Незалежності, торговельних центрах по вулиці Сумській та Героїв Праці, повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області.

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Повідомлення отримали у день другого туру президентських виборів в Україні 21 квітня о 13 годині. У вказаних об'єктах проводять евакуацію.

Чи відповідає інформація дійсності, нині перевіряють працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти вибухотехнічного управління.

У коментарі 24 каналу речниця ГУНП у Харківській області Олена Бараннік повідомила, що на двох об'єктах вибухівки не знайшли, ще на двох – працюють правоохоронці. Де саме повідомлення про замінування виявилось хибним, вона не уточнила.