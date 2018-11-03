У Харкові священик Московського патріархату на авто в'їхав у пам'ятники на кладовищі
У п'ятницю, 2 листопада, авто священика дивним чином заїхало на територію кладовища і спаплюжило десяток могил.
На відео, яке зняли свідки інциденту, чітко видно, як з машини виходить людина в рясі.
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Віряни із соцмереж впізнали у чоловіку отця Михайла з храму Священномученика Олександра, до речі, Московського патріархату. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за наругу над могилою. Якщо провину священника доведуть, йому загрожує до 3 років позбавлення волі.
Дивіться відео з місця події (Увага! Присутня ненормативна лексика)
Джерело: 24 канал
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