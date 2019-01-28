У Харкові вщент вигорів торговельний центр: відео
У ніч проти 28 січня у Харкові загорівся торговельний центр "Міраж" по вулиці Академіка Павлова. Жертв і постраждалих немає.
Виклик до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшов о 3 годині 42 хвилині, повідомили у крментарі 24 каналу у прес-службі відомства.
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До приїзду пожежників вогонь охопив 360 квадратних метрів будівлі. Йдеться про займання орендованих приміщень на першому, другому і третьому поверхах.
О 5.04 годині ранку вогонь локалізували. Проте станом на 8.30 ранку повністю вогонь ще не ліквідували. На місці досі чергують рятувальники.
Причини займання встановлюють.
Джерело: 24 Канал
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