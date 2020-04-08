У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відео

У Харкові побили начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів. Інцидент трапився ввечері 6 квітня. Відомо, що у правоохоронця виник конфлікт з групою громадян, які представляють одну з громадських організацій міста.

Чоловіки почали з'ясовувати стосунки не далеко від харківського управління розшуку на центральному ринку. Поліція почала розслідувати напад на правоохоронців одразу за двома статтями, мовиться у пресслужбі Нацполіції області.

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Що відомо про конфлікт

Як пише NewsRoom, у машину начальника відділу з тяжких злочинів врізалася родичка одного з "активістів". На місце ДТП підійшов начальник розшуку області.

Далі під'їхали "активісти", сторони почали качатися. Відчувши, що немає ніяких шансів, вони вдалися до єдиного що вміють – накинулися на поліцейських і почали їх бити,

– мовиться у повідомленні.

Відзначають, що начальнику розшуку Євгену Драці зламали щелепу, а його колега – Новіков – отримав безліч гематом та подряпин.

За інформацією NewsRoom, у бійці брали участь:

Ряднов – співзасновник "Ми харків'яни";

Халізєєв та Ситник – члени банди "Ми харків'яни".

Наразі їх розшукує поліція.

У якому стані правоохоронці

Співробітники поліції перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії, повідомив ексочільник районного відділення поліції у Києві Денис Ярославський у фейсбуці.

За фактом бійки поліція відкрила справу за статтями:

хуліганство;

умисне тяжке тілесне ушкодження.

Тепер "активістам" загрожує до 8 років в'язниці.

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