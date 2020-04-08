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      У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відео

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      У Харкові побили двох правоохоронців / Нацполіція України

      У Харкові побили начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів. Інцидент трапився ввечері 6 квітня. Відомо, що у правоохоронця виник конфлікт з групою громадян, які представляють одну з громадських організацій міста.

      Чоловіки почали з'ясовувати стосунки не далеко від харківського управління розшуку на центральному ринку. Поліція почала розслідувати напад на правоохоронців одразу за двома статтями, мовиться у пресслужбі Нацполіції області.

      До теми Замах на бізнесмена "Мультика": з’явилось відео з місця інциденту

      Що відомо про конфлікт

      Як пише NewsRoom, у машину начальника відділу з тяжких злочинів врізалася родичка одного з "активістів". На місце ДТП підійшов начальник розшуку області.

      Далі під'їхали "активісти", сторони почали качатися. Відчувши, що немає ніяких шансів, вони вдалися до єдиного що вміють – накинулися на поліцейських і почали їх бити,
      – мовиться у повідомленні.

      Відзначають, що начальнику розшуку Євгену Драці зламали щелепу, а його колега – Новіков – отримав безліч гематом та подряпин.

      За інформацією NewsRoom, у бійці брали участь:

      • Ряднов – співзасновник "Ми харків'яни";
      • Халізєєв та Ситник – члени банди "Ми харків'яни".

      Наразі їх розшукує поліція.

      У якому стані правоохоронці

      Співробітники поліції перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії, повідомив ексочільник районного відділення поліції у Києві Денис Ярославський у фейсбуці.

      За фактом бійки поліція відкрила справу за статтями:

      • хуліганство;
      • умисне тяжке тілесне ушкодження.

      Тепер "активістам" загрожує до 8 років в'язниці.

      Побиття правоохоронців у Харкові: дивіться відео 

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Харкова Поліція Новини України
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