У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відео
У Харкові побили начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів. Інцидент трапився ввечері 6 квітня. Відомо, що у правоохоронця виник конфлікт з групою громадян, які представляють одну з громадських організацій міста.
Чоловіки почали з'ясовувати стосунки не далеко від харківського управління розшуку на центральному ринку. Поліція почала розслідувати напад на правоохоронців одразу за двома статтями, мовиться у пресслужбі Нацполіції області.
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Що відомо про конфлікт
Як пише NewsRoom, у машину начальника відділу з тяжких злочинів врізалася родичка одного з "активістів". На місце ДТП підійшов начальник розшуку області.
Далі під'їхали "активісти", сторони почали качатися. Відчувши, що немає ніяких шансів, вони вдалися до єдиного що вміють – накинулися на поліцейських і почали їх бити,
– мовиться у повідомленні.
Відзначають, що начальнику розшуку Євгену Драці зламали щелепу, а його колега – Новіков – отримав безліч гематом та подряпин.
За інформацією NewsRoom, у бійці брали участь:
- Ряднов – співзасновник "Ми харків'яни";
- Халізєєв та Ситник – члени банди "Ми харків'яни".
Наразі їх розшукує поліція.
У якому стані правоохоронці
Співробітники поліції перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії, повідомив ексочільник районного відділення поліції у Києві Денис Ярославський у фейсбуці.
За фактом бійки поліція відкрила справу за статтями:
- хуліганство;
- умисне тяжке тілесне ушкодження.
Тепер "активістам" загрожує до 8 років в'язниці.
Побиття правоохоронців у Харкові: дивіться відео
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