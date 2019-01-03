У Харкові жорстоко вбили двох іноземних студенток

Працівники поліції знайшли тіла двох студенток з Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській.

Про це повідомила прес-служба поліції Харкова.

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3 січня до відділку поліції звернувся 19-річний хлопець з проханням знайти його подруг, з якими він разом навчається в університеті. За його словами, студентки з 31 грудня 2018 року перестали відповідати на телефонні дзвінки.



Правоохоронці знайшли тіла дівчат в орендованій квартирі Харкова

Прибувши на місце події, в орендованій квартирі працівники поліції виявили два жіночих тіла без ознак життя. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Слідчі намагаються встановити обставини події, свідків та розшукати причетних до вбивства,

– зазначили у прес-службі.

Як наголосили у місцевому виданні NewsRoom, студентки були з Туреччини, а знайшли їх з перерізаними горлами. Також, за їхньою інформацією, одна з дівчат незадовго до трагедії скаржилася батькам на колишнього хлопця – громадянин Туреччини нібито переслідував дівчину. Зараз силовики розшукують і його.



У Харкові вбили двох іноземних студенток