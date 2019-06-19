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      У Кабміні відреагували на перейменування проспекту іменем Жукова в Харкові

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      У Кабміні ініціюють перевірку законності рішення Харківської міськради щодо Жукова
      У Кабміні ініціюють перевірку законності рішення Харківської міськради щодо Жукова / liga.net

      Кабінет міністрів ініціює перевірку законності рішення Харківської міськради щодо перейменування проспекту Григоренка. Його хочуть повернути назву радянського маршала Георгія Жукова.

      Так, Кабінет міністрів України звернеться до правоохоронних органів із відповідним зверненням, повідомляє "Інтерфакс". 

      Реакція В’ятровича: Кернесу загрожує кримінальна відповідальність за перейменування проспекту на маршала Жукова

      З такою ініціативою виступив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні уряду в середу, 19 червня.

      Ми можемо звернутися до місцевої ради, так як вони є суб'єктом місцевого самоврядування, як вищий орган виконавчої влади щодо неприпустимості порушення закону,
      – додав міністр юстиції Павло Петренко.

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив підготувати таке звернення.

      Харківська міська рада розглянула і підтримала питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова у середу, 19 травня. Мер міста Геннадій Кернес, який раніше пообіцяв усіляко підтримати перейменування, назвавав себе у цій ситуації арбітром

      Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.

      Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

      Жуков
      Маршал Георгій Жуков

      Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

      Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.

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      Теги: Розслідування Новини політики Новини України Новини Харкова Кабінет Міністрів України Геннадій Кернес Декомунізація
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