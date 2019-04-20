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      У Кам'янському стріляли в активіста, є постраждалі: фото

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      Активіста поранили під час стрілянини у Кам'янському
      Активіста поранили під час стрілянини у Кам'янському / sobitie.com.ua

      У місті Кам'янське (колись – Дніпродзержинськ) вогнепальне поранення від невідомих отримав активіст, керівник громадської організації "Рух Громадська Варта" Євген Найда. Під час стрілянини постраждали ще двоє осіб.

      Невідомі цілились у 33-річного активіста із автомобіля, під час стрілянини постраждали ще двоє перехожих, повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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      Правоохоронці зазначають, що чоловікові та жінці медики надали допомогу на місці. Місцеве видання "5692.com.ua" повідомляє, що стрілянина сталася на проспекті Тараса Шевченка біля торгово-розважального комплексу "ЦУМ" близько 16:20. В активіста стріляли, коли він вийшов з банку.

      У цей момент до узбіччя під'їхав автомобіль з шашками таксі, темно-зеленого кольору, ймовірно Daewoo Lanos з польськими номерами. З нього вийшов чоловік у масці і зробив кілька пострілів в бік Найди зі зброї, схожої на обріз. Після цього чоловік з місця пригоди зник,
      – пише видання.

      Окрім того, місцеві ЗМІ інформують, що окрім поліцейських на місці стрілянини є "невідомі, агресивно налаштовані молоді люди".


      У Кам'янському стріляли в активіста/ Джерело: sobitie.com.ua


      Місце стрілянини у Кам'янському/ Джерело: sobitie.com.ua

      Видання "Событие" повідомляє, що Найду доправили до міської лікарні швидкої допомоги. Головний лікар Ростислав Винар повідомив, що у нього діагностовали "серйозні вогнепальні поранення кінцівок".

      Євген Найда відомий як громадський активіст, очолює ГО "Рух Громадська Варта". У2015 році балотувався на пост мера Кам'янського від партії "Укроп".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Кам'янське Новини Дніпра Поліція
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